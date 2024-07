Mari Fernandez se apresenta no Pé na Areia após liberar parte do projeto ‘Mari ao Vivo no Barzinho’

A queridinha do Pará está de volta, mas agora em Salinas. Mari Fernandez se apresenta no festival Pé na Areia, na Praia do Atalaia, hoje (20). Dennis DJ também é atração do evento.

Os portões abrem às 22h.

Aos 23 anos, Mari Fernandez colhe os frutos da sua dedicação na música. Ela conquistou o Brasil em 2021, após a pandemia, e a partir daí só entre hits, um atrás do outro.

No Pará não foi diferente, desde que pisou aqui ela só faz shows lotados. Inclusive,ela faz questão de se declarar para o Estado sempre que pode.

Na sua última apresentação em Belém, em junho deste ano, no Parárraiá, Mari chegou mais cedo na capital paraense e surpreendeu o público com um show gratuito em um bar da Pedreira. O pocket show foi gravado e vai virar parte do projeto “Mari ao Vivo no Barzinho”.

Antes dos paraenses conhecerem esse audiovisual, Mari Fernandez liberou esta semana nas plataformas de áudio e no Youtube, o EP “Mari ao Vivo no Barzinho em Goiânia”. A novidade chega com cinco músicas inéditas e um feat especial com o cantor Zé Felipe em “Loco Loco”. O lançamento dá continuidade ao projeto “Mari no Barzinho”.

A primeira parte, gravada no Rio de Janeiro, trouxe “Página de Ex” que virou hit e atingiu o Top 20 do Spotify em poucos dias. Esse agora, mostra toda sua paixão pelo sertanejo, carregando suas raízes.

Assim como em Belém, Mari surpreendeu o público goianiense ao fazer uma parada surpresa no Melt para uma apresentação intimista e cheia de energia, onde as gravações desse segundo EP aconteceram.

"Eu sempre quis fazer um projeto em Goiânia e gravar o Mari no Barzinho foi especial demais, do jeito que o povo gosta, com a galera cantando pertinho, interagindo e se divertindo. Eu amo o sertanejo, faz parte da minha essência e esse segundo EP do projeto é pancada! Ficou ainda mais incrível com a participação do meu parceiro Zé Felipe.", compartilhou Mari Fernandez.

A parceria com Zé Felipe também rendeu muitos plays. “A Mari é uma artista que tem umas sacadas de mercado muito boa, além de ter um timbre único, foi massa demais participar desse projeto que é o ‘Mari no Barzinho - ao vivo em Goiânia’ e entrar em uma música com jeito e cheiro de hit que é a ‘Loco, Loco’, podem colocar o capacete que lá vem pedrada, isso é Mari Fernandez e Zé Felipe!”, conclui o cantor.

DENNIS DJ

O DJ fluminense, sensação com o Baile do Dennis, desembarca em Salinas para misturar o piseiro com o funk. Destaque na cena do Rio de Janeiro aso produzir os hits do funk no início dos anos 2000, como Cerol na Mão, do Bonde do Tigrão, Dennis coleciona sucessos.

Nas últimas anos ele emplacou: Joga Pra Lua, com Anitta e Pedro Sampaio, e Tá OK, com MC Kevin o Chris.

Agende-se

Data: hoje (20)

Hora: 22h

Local: Praia do Atalaia, em Salinas