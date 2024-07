'Pé Na Areia!': veja quem se apresenta nesta sexta (19) e no sábado (20) e confira os horários

O último fim de semana do Festival "Pé na Areia!" começa nesta sexta-feira (19) e promete animar os visitantes da Praia do Atalaia, em Salinópolis, até o último segundo. A festa é considerada um dos maiores eventos de veraneio do Brasil e os portões abrem às 22h.

[[(standard.Article) Mari Fernandez se apresenta no Pé na Areia após liberar parte do projeto ‘Mari ao Vivo no Barzinho’]]

As atrações nacionais que se apresentam na sexta são Wesley Safadão e Taty Girl, que prometem animar o público com muito forró. E no último dia do evento, no sábado (20), quem agita Salinas são Dennis DJ e Mari Fernandez.

Conhecida pelos hits "Parada Louca" e "Comunicação Falhou", a cantora Mari Fernandez, já tinha participado de outra edição do "Pé na Areia", em 2023, e afirmou estar empolgada em retornar a Salinas. “Confesso que estou voltando, mais uma vez, com tudo para o festival. O repertório está para cima, do jeito que o povo gosta. Com várias músicas que todo mundo gosta e canta comigo”, revelou a artista em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Confira os horários dos shows do Festival Pé na Areia

Festival Pé na Areia - Sexta-Feira, 19/7

22h – Abertura: DJ Local

(A definir) – Wesley Safadão

(A definir) – Taty Girl

Festival Pé na Areia - Sábado, 20/7

22h – Abertura: DJ Local

(A definir) – Dennis DJ

(A definir) – Mari Fernandez

Os ingressos para o festival Pé na Areia podem ser adquiridos pelo site BaladPP.com.br e em vendas físicas nas Lojas Chilli Beans dos shoppings de Belém e na iPhoneBEL na Dr. Moraes.

O festival tem classificação para maiores de 18 anos. Os jovens de 16 e 17 anos, que desejam participar da programação, devem estar acompanhados de um adulto.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)