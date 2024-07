Verão Sal Pé na Areia 2024: saiba tudo sobre um dos maiores festivais de verão do Brasil

O verão chegou e, com ele, começa o festival Verão Sal Pé na Areia 2024, considerado um dos maiores eventos de veraneio do Brasil. O evento vai ocorrer nos dias 12,13,19 e 20 de julho, na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, localizado no nordeste do Pará.

A programação vai contar com artistas consagrados no cenário musical brasileiro, que irão realizar apresentações incríveis para agitar o público. Os ingressos podem ser adquiridos de maneira online no site: baladapp.com.br e de forma física na loja Chilli Beans dos shoppings de Belém e na loja Iphone Bel, localizada na travessa Doutor Moraes, no bairro de Nazaré.

Segundo o diretor da Bis Entretenimento, Calilo Kzam, está sendo criada uma grande expectativa para o festival, não apenas entre os moradores locais, mas também entre os turistas que visitarão a região até o final do mês.

"O festival ‘Pé na Areia’ promete ser um evento memorável este ano, com um line-up repleto das maiores estrelas do cenário musical brasileiro. A presença de artistas renomados promete agitar ainda mais as areias de Salinas”, afirma.

Ainda de acordo com Calilo, o festival não atrai apenas visitantes, mas também fortalece a economia local e impulsiona o turismo na região, gerando oportunidades de emprego.

“Salinas está se destacando cada vez mais como um destino turístico no Norte do País, e o festival é um exemplo claro de como eventos culturais podem beneficiar a comunidade, aumentando a renda e promovendo a cultura local”, acrescenta.

A seguir, confira a programação completa do Festival Verão Sal Pé na Areia 2024:

Atrações confirmadas

– Sexta-feira (12/07): Nattanzinho e Kaka e Pedrinho;

– Sábado (13/07): Xand Avião e Henry Freitas;

– Sexta-feira (19/07): Wesley Safadão e Taty Girl;

– Sábado (20/07): Dennis DJ e Mari Fernandez.

Classificação

O festival tem classificação para maiores de 18 anos. Os jovens de 16 e 17 anos de idade, que desejam participar da programação, devem estar acompanhados de um adulto, ambos munidos de documento com foto, com autorização dos pais autenticada em cartório.

Menores de 16 anos entrarão no evento somente acompanhados dos pais ou tutor, ambos com documento de identificação com foto.

É obrigatória a apresentação do ingresso em forma digital ou impressa, juntamente com um documento oficial com foto para a entrada no evento. Para mais informações, clique aqui.