Vídeo: Mari Fernandez fala sobre feat com Joelma e empolga fãs

Antes do grande show da cantora Mari Fernandez, que encerrou as participações nacionais na primeira noite do evento que celebra a tradição cultural do São João paraense, o Parárraiá. A artista respondeu uma série de perguntas em uma entrevista que ela concedeu às equipes de imprensa que estavam no local.

Ao ser perguntada sobre a possibilidade de um feat com a cantora Joelma, a artista respondeu: “com certeza, né ! É a nossa rainha do Pará, rainha do Brasil”, ela também relembrou que recentemente as duas estiveram juntas em um festival, em Minas Gerais; veja:

“Em Minas Gerais foi um momento muito especial porque depois da minha participação, eu consegui ficar um pouco mais e acompanhar um pedacinho do show. A Joelma é sem explicação, como pode uma mulher ser tão talentosa, tão linda e tão especial”, declarou a cantora.

Assim como Mari Fernandez, Joelma também se apresentará no Parárraiá. A cantora paraense tem um encontro marcado com todos os fãs no próximo domingo (16), a partir das 18h, no estacionamento do Mangueirão. A data marca a celebração do último dia de festividade do evento, o show também terá outras as participações, como: Xand Avião, João Gomes, Pinduca e Carabao.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)