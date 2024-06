VÍDEO: Mari Fernandez anuncia 'esquenta' do Paráarraiá em bar de Belém; saiba onde vai ser o show

A cantora Mari Fernandez anunciou pelas redes sociais que fará uma apresentação em Belém, nesta quinta-feira (13), como "esquenta" para o show programado para a primeira noite do festival Paráarraiá. O show inesperado será no bar Grill Mix, no bairro da Pedreira, em Belém.

VEJA MAIS

"Fala, galera de Belém. É Mari Fernandez aqui. Ó, estão rolando uns áudios que eu ia tomar uma em um barzinho aí em Belém. Não é mentira, não, viu? Hoje, às 16h, eu vou estar lá no Grill Mix, e você que está vendo esse vídeo é meu convidado", anunciou a artista.

O perfil do Grill Mix no Instagram confirmou a informação e fãs foram para frente do local aguardar a artista.

Além de Mari Fernandez, a programação do primeiro dia do Paráaraiá conta com shows de Luan Santana e Henry Freitas, além da banda local Reis das Marcantes e DJ Assayag. A aparelhagem Super Pop encerra as festividades da quinta, conduzindo o público madrugada adentro.