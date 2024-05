Mari Fernandez regrava sucesso 'Paixão de Adolescente' de DJ Maluquinho

A cantora Mari Fernandez regravou o sucesso "Paixão de Adolescente", eternizado como tecnomelody na voz do DJ Maluquinho, que canta músicas dentro desta vertente do brega paraense. A faixa agora recebe o título de "Amor Impossível", no ritmo de forró, e já possui seu videoclipe disponível no canal do YouTube da artista cearense.

Composição de Deyvid Carvalho, o hit do tecnomelody foi gravado por DJ maluquinho há mais de dez anos. A canção também já foi regravada pela banda Forró Real. No Instagram, Deyvid agradeceu aos artistas por levarem sua obra nos shows ao redor do Brasil.

"Esta música agora foi regravada em forró por Mari Fernandez, com minha autorização. Grato fico aos intérpretes que gravaram esta obra. Sucesso para nós!", escreveu o compositor.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)