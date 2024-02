Mari Fernandez lança clipe de 'Seremos Um' com participação da dupla Iguinho e Lulinha

Mari Fernandez lançou, nesta sexta-feira (23), o videoclipe da sua nova música de carreira que promete "lascar o coração". Chamada "Seremos Um", a canção conta com participação da dupla de forró e piseiro, Iguinho e Lulinha, e chegou ao YouTube no fim da manhã de hoje.

O novo sucesso apresenta uma letra profunda e marcante, contrastando com uma melodia que anima e envolve aos ouvintes. A letra de "Seremos Um" é composição de Mari Fernandez e conta a história de alguém que promete amar intensamente outra pessoa machucada pela relação anterior. Em sua nova música, a artista explora a superação pós-termino de relacionamentos e esperança em relações futuras.

Para dar vida ao clipe de "Seremos Um", os artistas gravaram as cenas em um haras, com dois looks diferentes, em meio a paisagens bonitas dentro de um ambiente romântico. Em alguns trechos, Mari e a dupla de forró aparecem montando a cavalo e se divertindo durante as filmagens.

A intenção é que o videoclipe transporte os espectadores para uma atmosfera singular e apaixonada, condizente com a faixa. "Foi muito divertido gravar a música e o videoclipe com os meninos. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu fazer”, declarou Mari aos fãs.

"Estou empolgada em compartilhar 'Seremos Um' com meus fãs. Essa colaboração com Iguinho e Lulinha é uma verdadeira 'pedrada', tem um ritmo super envolvente e uma letra para arrepiar qualquer coração apaixonado", disse.

Nas redes sociais, Mari publicou um vídeo ao lado de Iguinho e Lulinha anunciando a chegada da canção. De acordo com a cantora, essa música é uma forma de declaração de pessoas apaixonadas aos seus amados. "Essa veio para lascar o coração mesmo. Está linda! Já é o hit dos apaixonados!", comentou um seguidor.

Cantora se destaca nas plataformas digitais

Atualmente, a artista cearense é uma das cantoras mais executadas do Brasil, com 6 faixas no Top 200 do Spotify Brasil. Com apenas 22 anos, sendo dois de carreira, Mari Fernandez soma mais de 31 milhões de ouvintes no Spotify, mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, mais de 3 bilhões de 'streams' nas plataformas de música e 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Além disso, no último ano, a cantora apresentou o projeto musical "Mari Sem Fim", onde apresentou seus maiores sucessos, entre eles: "Intuição", "Comunicação Falhou" e "Não, Não Vou". Na época, a cearense lotou estádios e arrastou mais de 150 mil pessoas para a experiência musical.

Até o momento, ela já emplacou 11 músicas simultaneamente nas principais paradas, sendo oito faixas do seu primeiro audiovisual, intitulado “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”.

O álbum ficou em primeiro lugar no aplicativo de música Deezer. No ano passado, a cantora foi a segunda artista mais ouvida na plataforma de 'streams', com hits que ultrapassam fronteiras e já chegaram a mais de 180 países. Ainda em 2023, ela fez sua primeira turnê internacional nos EUA e gravou o segundo DVD, “Ao Vivo em São Paulo”.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)