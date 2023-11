Mari Fernandez lança novo single e clipe "Adeus" com estilo romântico e sofrência com DNA da artista

Mari Fernandez chega com a potência vocal característica em mais um single que tem tudo para ser um novo hit da cantora. “Adeus” marca uma volta da artista ao piseiro sofrência, com uma letra que fala de um término, com coração partido, e uma melodia romântica que traz um piano melancólico seguido por metais e bateria, no estilo que marcou a carreira da jovem que conquistou o Brasil. O clipe inédito de "Adeus" ganhou as plataformas digitais. A novidade chegou às plataformas digitais na última quinta-feira, dia 09 de novembro.

Ouça o novo single de Mari Fernandez nas plataformas digitais aqui.

“Como é que vou dizer adeus, para pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que vou dizer adeus, para pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpe, eu não tenho a resposta, mas por favor, não vai embora”, diz o refrão da música para "lascar o coração", como a cantora gosta.

A nova música é um aquecimento para as novidades que Mari está preparando para os fãs. “Estou muito feliz com esse novo trabalho. A música ficou especial e já estou tocando em alguns shows. O público está curtindo e tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a letra. Ela vai fazer parte de muitas playlists aí…” brinca a cantora.