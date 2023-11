Em podcast, Mari Fernandez e Nattanzinho falam sobre sexualidade

Mari Fernandez revelou que é bissexual na última terça-feira, 21. A cantora afirmou que, assim como ela, Nattanzinho também já teve experiências com homem e com mulher. O cantor ficou sem graça com o comentário da artista e desconversou.

Questionada no podcast PodCats se já tinha se relacionado com uma mulher, Mari foi sincera: "Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois".

Nattanzinho fez uma cara de surpresa com a revelação da cantora e perguntou: "Então você é bissexual?". Mari respondeu: "Isso". Vendo a reação de espanto do cantor, a artista disparou: "Tu já provou os dois também. Eu lembro aquele seu caso". O dono do hit A Gente se Entrega ficou visivelmente sem graça e, para disfarçar, começou a cantar. Ele não negou nem confirmou o que Mari disse. "O Nattan está fugindo da conversa", concluiu a cantora.

Porém, após a entrevista em um comentário no Instagram, o cantor negou que é bissexual. "Gente é meu jeito de brincar com tudo e deixar tudo mais leve. Haha zero preconceito. E não sou bissexual", garantiu o cantor.