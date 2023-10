Cantora Mari Fernandez é a voz feminina do ‘Viiixe! Forró e Piseiro’, em Belém

Mari Fernandez é a pitada feminina do “Viiixe! Forró e Piseiro”, no próximo dia 06, em Belém. Mas engana-se que essa pitada é sutil, porque a cantora é um verdadeiro furacão. Aos 22 anos, ela coleciona dezenas de hits em uma carreira de sucesso.

Com a presença confirmada no festival, essa será a terceira apresentação de Mari no Pará este ano. Inclusive, ela conseguiu realizar um sonho ao se apresentar em Salinas, nordeste paraense, em julho.

“O show em Salinas foi sensacional. Eu lembro que no meu primeiro CD, o 'Bloquinho da Mari', de Carnaval, mandei: ‘Alô Salinas, em breve estou chegando aí’. Realizei esse sonho recente. Foi uma festa pé na areia, com mais de duas horas de show, me diverti bastante com a galera. Todo mundo cantando as minhas músicas, meu repertório. Fiquei muito feliz, espero voltar outras vezes”, relembra a artista.

Assim como Mari falou desse tradicional verão paraense, ela também esteve em Belém com o ‘Pra Lascar o Coração’, um label que tem a sua assinatura. “Pois é, eu já tive a felicidade de levar alguns projetos meus ao Pará, o último foi esse. Agora estou chegando com o ‘Viiixe’, que é um evento do meu escritório junto com a galera da Top Eventos. Para mim, é o maior festival de forró e piseiro. É massa ver todas as bandas que estão fazendo sucesso nesse ritmo, cantando e dividindo o palco. É um festival que a gente encontra grandes amigos, e a gente comemora e canta. Eu preparei um show muito especial, que vou cantar algumas músicas do meu DVD ao vivo em São Paulo, de repertório atualizado. A galera vai gostar bastante”, avisa Mari.

A cantora lançou este mês “Sarradinha”. O single é uma parceria com MC Pedrinho e já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music. O hit, que mostra toda a versatilidade de Mari Fernandez, veio acompanhada de um videoclipe. Nesta faixa, ela consegue passear por outros ritmos e estilos, saindo da comodidade.

“Recentemente venho gravando bastante música mais no estilo do sertanejo, a maioria dos meus hits tem sido nesse ritmo. Mas eu nasci e me criei ouvindo forró, ele faz parte da minha essência. Eu iniciei no forró, tenho sangue nordestino, sou cearense, amo esse ritmo, adoro ouvir forró. Mas dentro de mim existe essa mistura do sertanejo com o forró, e está tudo bem! Sou uma menina nova, acho que vale a pena estar sempre misturando os dois e me permitindo viver essa experiência de conseguir cantar os dois estilos. Me sinto privilegiada de vim até o Nordeste cantar forró, quando eu saio para fora e faço alguma feira, exposição ou rodeio, vou lá e canto sertanejo. Acho que esse tem sido um grande diferencial da minha carreira, me permitir entrar não só no forró e sertanejo, mas também no funk e outros estilos. A galera acaba gostando”, disse a artista.

No primeiro semestre deste ano, Mari Fernandez se tornou a segunda artista mais ouvida no Pará e no Norte, de acordo com o Spotify. Ela ficou atrás apenas de Marília Mendonça. Esse dado pode ser comprovado nos shows da artista por aqui.

Sempre que ela se apresenta na capital paraense, milhares de vozes fazem coro para as suas canções. “A minha relação com a galera do Pará é muito boa. Graças a Deus, todos os shows que eu fiz, fui muito bem recebida. Todo mundo cantou as minhas músicas. Eu sempre recebi muito carinho do público do Pará, então eu só tenho gratidão!”, analisa a artista.

“Uma música que não pode faltar nos meus shows no Pará, com certeza, alguma canção da Joelma ou da Manu Bahtidão, e claro, a minha música ‘Intuição’, que é bastante forte no Estado. ‘Quando tem Sentimento’ também é muito forte. Mas cantar algo dessas artistas é muito massa”, acrescenta Mari Fernandez.

O “Viiixe! Forró e Piseiro” é na próxima sexta-feira (06), no estádio Mangueirão. Além da cantora, se apresentam João Gomes, Vitor Fernandes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas dos Classificados de O Liberal no Boulevard e Chillibeans, do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping. A compra também pode ser online, no site brasilticket.com.br.

Viiixe! Forró e Piseiro

Data: sexta-feira, 06

Hora: 21h

Local: estádio Mangueirão