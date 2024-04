Após viralizar no Tik Tok, Mari Fernandez lança sua versão oficial de “Dizem Que Sou Louca”

No próximo dia 20 de abril, Mari Fernandez se apresenta no estádio Mangueirão. O evento da Bis Entretenimento, ainda terá apresentações de Henrique e Juliano e Turma do Pagode. Para fazer o aquecimento dessa apresentação, a artista libera uma novidade.

Nesta sexta-feira (05), Mari Fernandez lança a sua versão de “Dizem Que Sou Louca”. Além de estar disponível nas plataformas de streaming, um videoclipe especial, será disponibilizado no canal da artista no YouTube.

Antes do lançamento, a canção já tinha ganhado as redes sociais, se tornando sucesso entre o público.

Composta por Renato Moreno e lançada pela Banda Kitara em 2002, a canção ganha uma nova vida ao ser revisitada por uma das vozes mais influentes do piseiro e forró da atualidade. O que torna este lançamento ainda mais especial é o fato de que a interpretação de Mari Fernandez já se tornou um sucesso viral no TikTok.

Com quase 30 mil vídeos produzidos por fãs utilizando a versão dela da música, Mari demonstrou seu incrível alcance e conexão com o público da plataforma, em que Mari acumula mais de 2,8 milhões de seguidores.

“Eu fiquei impactada quando vi. Eu fiz essa versão no meu repertório do final do ano passado e hoje ela tá viralizado no tiktok. Fico muito feliz em poder compartilhar e que a galera agora vai conseguir ouvir a vontade em todas as plataformas de áudio. Quero agradecer ao Renato, que me deu a honra de lançar essa regravação”, declarou Mari.

Com apenas 23 anos, Mari Fernandez é um sucesso na cena musical do Brasil. A artista já emplacou 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo oito delas faixas do seu primeiro audiovisual, “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”.

Neste sábado (06), a cantora é uma das atrações do BBB 24. Ela se junta a um time de artistas representantes do forró e do piseiro: Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim.

Vale lembrar, que na edição de 2023, Mari Fernandez também já se apresentou na casa mais vigiada do Brasil.

Provando seu talento e versatilidade como cantora e compositora, ela soma mais de 31 milhões de ouvintes no Spotify, mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, mais de 3 bilhões de streams nas plataformas de música e 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Além disso, também lançou sua label “Mari Sem Fim”,que já passou por Belém e lotou estádios arrastando pelo Brasil, com mais de 150 mil pessoas curtindo essa experiência sem hora para terminar.

Seus hits já ultrapassaram fronteiras e chegaram a mais de 180 países. Em 2023, a cantora fez sua primeira turnê internacional nos EUA e gravou seu segundo DVD, “Ao Vivo em São Paulo”. O projeto contou com a participação de artistas como Luisa Sonza, Wesley Safadão, Maiara & Maraísa e da dupla Hugo & Guilherme. Mari Fernandez também garantiu o seu espaço no Top Artistas Femininas em todo o mundo no Spotify, se destacando na 12ª posição entre 20 artistas de diferentes países que cantam em espanhol ou português, além do Brasil.