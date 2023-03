Mari Fernandez lança 'Pra lascar o coração' neste sábado, em Belém

Prometendo mais de três horas de show, Mari Fernandez se apresenta em Belém, neste sábado, 1º, na festa “Pra lascar o coração”. O nome do evento faz referência ao bordão da cantora. A festa será no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, e ainda terá apresentação de Manu Bahtidão e Zé Vaqueiro.

Mari Fernandez é a segunda artista mais ouvida no Pará e no Norte, de acordo com o Spotify, ela fica atrás apenas de Marília Mendonça. Aos 22 anos, ela trilha uma estrada musical muito nova, porém de sucesso. Com menos de dois anos de carreira, a cantora cearense tem números gigantescos.

São mais de 12 milhões de ouvintes só no Spotify, somando 3,5 bilhões de streamings em todas as plataformas, de acordo com dados atualizados de março. Em 2022, Mari Fernandez conseguiu emplacar 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo 08 delas faixas do audiovisual.

“A sensação que eu tenho de tudo que vivi na minha carreira é de gratidão e alívio. Já disse outras vezes, que fui uma menina que comecei com sete anos de idade e tinha em mente que ia ser cantora. Minha mãe sempre acreditava que eu ia ser ‘estourada’, como falava para ela. Ela e o resto da minha família sempre me incentivaram. Minha mãe ia para igreja, e ela conta que Deus falava em oração com ela, que quando eu estivesse seria uma música atrás da outra. Criei muita expectativa na minha família, então por isso que falo do sentimento de alívio”, lembra Mari.

VEJA MAIS

O show deste fim de semana promete uma conexão com os sucessos da artista, além de um repertório novo. “O ‘Pra lascar o Coração’ é mais uma label criada e a primeira edição será no Pará. É um evento que a princípio são três horas de show, mas se eu quiser fico mais tempo no palco. Acredito que a galera vai gostar muito. Vou matar a saudade do Pará”, contou.

Por aqui, Mari Fernandez já realizou dezenas de shows, não só na capital, mas no interior também. Em novembro de 2022, ela fez uma maratona de apresentações no Estado, na ocasião, Mari postou no seu perfil no Instagram uma foto com a bandeira do Pará e se declarou, os fãs se derreteram de amor pela cantora nos comentários.

“Foi um final de semana incrível em todas as cidades, mas o carinho que recebi no Pará me deixou muito feliz. É um estado que comecei a entrar pra tocar há pouco tempo e que já tá me abraçando muito. Recebi muito carinho por onde passei, senti o amor de vocês pelo meu trabalho e senti que posso contar com vocês pra me ajudarem a viver esse grande sonho que é cantar pelo mundo. Obrigada Pará, vocês foram incríveis”, escreveu.

Diante de tanta felicidade e reconhecimento, Mari Fernandez contou que já viveu alguns perrengues no Estado. “Eu amo o Pará, é um dos Estados que fui tocar e a galera mais me abraçou, então, eu sou muito grata. Todas as vezes em que fui ao Pará, foram muito especiais. Um dos meus sócios trabalha na área de shows aí, por isso também toco muito no Estado. Eu acabei criando essa identidade com o Pará por isso. Ele também conhece muito o Estado, ele me mostrou muitas coisas quando eu fui pela primeira vez”, relembra.

“Já vivi a experiência dele me colocar dentro de uma lancha, e ela dá um prego no meio do rio. Mas nada que fizesse eu deixar de amar o Pará. Tenho um carinho muito grande pelo Estado”, acrescenta.

MULHER NA MÚSICA

Mari Fernandez tem muitos feats ao longo da sua trajetória. Sempre juntando outros artistas, ela gravou na última semana seu segundo DVD em São Paulo, e reuniu alguns convidados. As cantoras Maiara e Maraísa e Luísa Sonza foram algumas das atrações.

“Eu acredito muito e quero, que na música brasileira, principalmente com essa nova geração, volte a ter bastante mulheres. É muito importante juntar as cantoras que já fazem sucesso, que estão nos streamings e ‘vamo para cima’, uma pegando na mão da outra. Seria muito egoísmo meu querer ser a única mulher que faz sucesso no Brasil, jamais, se outra mulher começar a fazer sucesso, eu vou abraçar real, vou querer ver essa pessoa vivendo as mesmas coisas que eu vivi. É o que eu sempre: ‘todo mundo tem o seu momento, eu cheguei no meu momento e as pessoas respeitam, então, quando chegar o momento do próximo, eu tenho que saber entender e respeitar”, conta Mari.

Além das três citadas, estiveram na gravação Wesley Safadão e a dupla Hugo e Guilherme. Foram 14 músicas inéditas e mais 06 regravações, com uma apresentação cheia de inovação e tecnologia, em um espetáculo grandioso e atual.

“As pessoas que estiveram comigo tenho como meus ídolos, hoje tenho a gratidão e a graça de conseguir dividir o palco com eles e trazê-los para viver um pouco desse sonho comigo”, finaliza Mari Fernandez.

Agende-se

Pra lascar o coração

Atrações: Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Manu Bahtidão

Data: sábado, 01

Hora: 21h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém