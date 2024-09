VÍDEO: Mari Fernandez assume namoro com influenciadora Júlia Ribeiro e faz declaração romântica

A cantora Mari Fernandez assumiu publicamente o relacionamento com a influenciadora Júlia Ribeiro, que é odontologista e criadora de conteúdo com mais de 68 mil seguidores no Instagram. Em um vídeo postado no TikTok, Mari aparece com dois buquês de flores e um urso de pelúcia, fazendo uma declaração apaixonada para a amada.

"O meu coração está em suas mãos", escreveu a artista na publicação. Essa foi a primeira vez que Mari expôs o relacionamento em vídeo na internet. Apesar de o casal ser discreto nas redes sociais, a cantora já havia dado pistas do romance ao compartilhar fotos de viagens ao lado de Júlia. No mês passado, as duas curtiram férias juntas em Fernando de Noronha, arquipélago paradisíaco em Pernambuco.

VEJA MAIS

Júlia Ribeiro é conhecida por compartilhar sua rotina de treinos, viagens e dicas de beleza com seus seguidores. Recentemente, ela também tem publicado momentos ao lado da cantora em seu perfil no Instagram.

Em novembro do ano passado, durante uma participação no videocast "PodCats", Mari Fernandez falou abertamente sobre sua bissexualidade pela primeira vez. "Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", revelou a cantora, confirmando sua orientação sexual.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)