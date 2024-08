VÍDEO: Mari Fernandez está namorando a influenciadora Júlia Ribeiro

A cantora Mari Fernandez está namorando a influenciadora Júlia Ribeiro, que é odontologista e criadora de conteúdo. Júlia compartilha sua rotina de treinos, viagens e dicas de beleza, e soma mais de 68 mil seguidores no Instagram. Segundo informações, as duas estão juntas há meses e até estão morando juntas. Recentemente, Mari e Júlia estavam de férias em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco.

Apesar de ainda não terem assumido oficialmente o relacionamento, Júlia têm compartilhado diversos momentos com Mari nas redes sociais, e os fãs da cantora pedem que assumam o romance. Neste sábado (03), Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estiveram juntas em um salão, e a influenciadora acompanhou a namorada em um show em Pernambuco.

ASSISTA:

A influenciadora tem compartilhado momentos das duas em seu perfil no Instagram, marcando a cantora, que não reposta no seu perfil oficial. Em novembro do ano passado, durante uma participação no videocast "PodCats", Mari falou pela primeira vez sobre ser bissexual.

“Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois”, disse ela à época, confirmando, em seguida, a bissexualidade.