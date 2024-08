VÍDEO: Paloma Tocci apresenta programa usando camisa do Paysandu

A apresentadora Paloma Tocci surpreendeu os telespectadores ao apresentar o programa Show do Esporte, da Band, deste domingo (04) vestindo uma camisa do Paysandu, time que atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro.

A escolha do uniforme chamou a atenção dos fãs e destacou o apoio de Paloma ao time paraense. “Eu sempre tenho que falar do meu look, né? Hoje eu tô de Paysandu, é Papão. Ó, tá na Série B, na tela da Band. Vamos, Papão? Vamos reagir aí também na Série B”, disse Paloma durante o programa.

ASSISTA:

A apresentadora namora o piloto da Stock Car Rubens Barrichello e já foi apresentadora dos extintos programas Zoo e Café com Jornal, além do Band Esporte Clube e Jornal da Band, todos na emissora paulista.