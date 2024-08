VÍDEO: Hellen Patrícia fala sobre projetos e expectativa para clipe com Joelma

A cantora Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde, foi a convidada da última sexta-feira, 02, do programa Tarde + Liberal. A artista falou sobre regravações dos grandes sucessos da banda e a expectativa para o lançamento do clipe com Joelma.

“A gente está regravando músicas de grande sucesso do Xeiro Verde e fazendo os clipes, o audiovisual agora, então estamos preparando o 'Dançando Só Tua' para a galera, e vai estar no nosso canal do YouTube. Depois dele, vamos dar sequência aos maiores sucessos, como 'Por Emoção', 'Não é o Fim', 'Beijo Bom', 'O Brega do Rubi', 'Zuquinha do Rubi' e algumas outras que estamos escolhendo especialmente para a galera”, disse Hellen.

Ano passado, a cantora participou da gravação da música “Balanço do Norte”, ao lado de Joelma, junto com as cantoras Viviane Batidão, Valéria Paiva e Rebeca Lindsay. “Estamos super ansiosas esperando, né? Ainda não sabemos quando é que ela vai lançar, mas estamos na expectativa, acho que igual todo mundo. Com certeza ficou lindo; foi uma noite memorável e inesquecível para todos nós que participamos e para o público, para essa galera que gosta, que é fã da Joelma, que é fã da música do Pará, né? Foi muito lindo”, finalizou.

ASSISTA: