Hellen Patricia, da banda Xeiro Verde, revela que flagrou traição do namorado: 'Um safado'

Hellen Patricia, cantora da banda Xeiro Verde, em Belém, anunciou nas redes sociais que flagrou o seu namorado com outra mulher. A traição fez a artista terminar o relacionamento e contar os detalhes nos stories do Instagram.

Com o intuito de esclarecer aos seguidores sobre o fim do relacionamento, Hellen foi direto ao ponto e contou detalhes sobre a traição.

“Eu tinha um relacionamento o qual acabou, porque eu peguei o meu ex com outra mulher e foi flagra de verdade. A gente se doa pra um relacionamento, o qual a gente acha que um homem de 40 e poucos anos tem caráter, e infelizmente caráter não tem a ver com a idade”, declarou a cantora, que recentemente lançou a canção "Trisal Perfeito".

ndignada com a situação, ela externou sua frustração pela infidelidade do ex-namorado. “É um safado, um moleque...eu flagrei ele com outra mulher, no local de trabalho dele, ele faz evento, festa... Eu decidi dar um perdido, e peguei, que eu já desconfiava. Triste, como eu não sou uma mulher de fazer escândalo resolvi postar aqui na rede social”, explicou.

A artista aproveitou o desabafo para mandar um recado aos homens. “Homens deixem de ser burros, porque vocês fazem as coisas erradas de vocês e fazem pra todo mundo ver, e uma hora a mulher vai pegar”, afirmou.

Ao fim do relato, Hellen ainda refletiu sobre os diversos casos de traição que têm ganhado repercussão na mídia.

“Parece até mentira, né? Com toda essa exposição que ta tendo, teve a coisa da Iza, essa coisa toda. (Risos) E eu peguei o meu ex-bofe, o homem o qual eu considerava namorado, em um relacionamento sério, me sacaneando, e sabe lá quantas vezes ele fez isso enquanto eu tava trabalhando?”, se questionou a cantora, que ainda disse ter desferido um tapa no rosto do ex-namorado, quando o flagrou com a outra mulher.