Mirassol se posiciona sobre traição de Yuri Lima, ex de Iza

O Mirassol FC observou um aumento expressivo nos comentários em suas publicações no Instagram, muitos deles pedindo a dispensa do volante Yuri Lima. A controvérsia surgiu após a divulgação de uma traição envolvendo o jogador e a cantora Iza. Em nota oficial, o clube se posicionou sobre o assunto.

"O clube não intervém em quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta. Nossas redes sociais são abertas e, na terça-feira, após nossa vitória diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contávamos com mais de 193 mil seguidores do Brasil inteiro", afirmou a instituição em comunicado enviado ao portal Extra.

Além disso, o Mirassol informou que Yuri Lima já retornou aos treinos e está à disposição da comissão técnica. "O atleta Yuri Lima continua à disposição da comissão técnica e participando das atividades no clube", concluiu o comunicado.