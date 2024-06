Mari Fernandez canta Joelma e toma cachaça de jambu em pocket show no bairro da Pedreira

A noite de quinta-feira (13) foi marcada por um encontro pra lá de especial para os fãs paraenses da cantora Mari Fernandez. Horas antes de subir ao palco do Parárraiá, a artista de 23 anos presenteou o público com um pocket show no bar Grill Mix, localizado no bairro da Pedreira. O evento, anunciado pela própria Mari em suas redes sociais, serviu como um "esquenta" para a grande apresentação no festival junino.

Em um clima mais intimista, a cantora, que atualmente roda o Brasil com o projeto "Mari no Barzinho", embalou a noite com seus maiores sucessos, de covers de outros artistas e até mesmo uma palinha da música "Voando Pro Pará", da cantora Joelma.

Um dos momento mais emocionante da noite foi protagonizado por um fã que acompanhava o show. Em meio à multidão, ele pediu a Mari um espaço para pedir sua namorada em casamento. O pedido, claro, foi recebido com aplausos calorosos do público e pela própria cantora, que abençoou o casal. A artista também foi presenteada com uma cachaça de jambu que tomou na hora.

VEJA MAIS

Para completar a festa, Mari Fernandez também apresentou algumas das músicas do seu mais novo EP, "Mari no Barzinho", lançado recentemente. A seleção incluiu faixas como "Página de Ex" e "Comunicação Falhou", música em parceria com Nattan, que também é atração confirmada no Parárraiá.

Após o pocket show, Mari Fernandez seguiu para o Parárraiá, onde se juntou a outros artistas nacionais, como Luan Santana e Henry Freitas. A cantora fechou o festival com chave de ouro, reunindo cerca de 100 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão.

Em suas redes sociais, Mari agradeceu o carinho do público paraense e deixou no ar a possibilidade de futuramente gravar um projeto em Belém. "Obrigada meus paraenses! Tanto o show como o Mari no Barzinho foram incríveis demais!!!", publicou a cantora.

"Quem sabe um dia eu volte a Belém para gravar algum projeto, né? Talvez até mesmo um #MariNoBarzinho, já que ontem foi tão incrível. Só sei que quero me encontrar com vocês mais vezes", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)