Lauana Prado chega em Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

Após desembarcar em Belém nesta segunda-feira (11), a cantora sertaneja Lauana Prado compartilhou nas redes sociais que aproveitou o restante da noite para conhecer a Estação das Docas e experimentar um tacacá, prato típico da culinária paraense. Em seus Stories do Instagram, ela afirmou que, apesar de uma longa viagem, conseguiu chegar ao local para descansar e desfrutar do sabor local ao lado de sua equipe.

Assista ao vídeo:

Lauana explicou que veio a Belém para gravar uma participação especial no novo álbum visual da cantora paraense Gaby Amarantos, que será gravado nos dias 12 e 13 de agosto. Ela ressaltou a admiração pela artista paraense e destacou o desejo antigo de conhecer a cidade. “Eu tinha muita vontade de conhecer Belém. Vim aqui fazer um trabalho maravilhoso com a minha Gaby Amarantos. Uma das maiores cantoras do Brasil. Sou suspeitíssima para falar”, declarou.

Mesmo já tendo visitado a capital paraense antes, a sertaneja confessou que nunca tinha parado para conhecer os pontos turísticos da cidade, embora já tivesse ouvido falar muito bem deles. “Foi tanta correria que nem deu para almoçar direito. Mas estou aqui em Belém para tomar meu bom tacacá”, comentou.

Em seguida, ela apareceu sentada, saboreando a iguaria local. “Esse aqui é o tacacá que o Joelma sempre toma. Eu adoro e sempre que venho, não deixo de provar”, disse, segurando a cuia.