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Entre os bois-bumbás azul e o vermelho, vozes de artistas paraenses ganham protagonismo em Parintins

Patrick Araújo, do Caprichoso, e Bruno Costa, do Garantido, falam sobre trajetória, bastidores e preparação para o festival

Amanda Martins
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Bastidores do Bumbódromo têm presença paraense no comando das vozes dos bois (David Samuel / Divulgação)

No Bumbódromo, cada segundo antes da entrada das alegorias e das tribos é decisivo, e quem segura esse momento são as vozes que conduzem o espetáculo. No Festival de Parintins 2026, que começa nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), esse papel está com dois paraenses: Patrick Araújo, de Juruti, no oeste do Pará, e Bruno Costa, de Belém.

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Enquanto Patrick atua como levantador oficial de toadas do boi da estrela azul, Bruno integra o grupo de cantores do boi do coração vermelho, conduz os ensaios da Batucada e pode assumir o comando dos vocais a qualquer momento, caso seja necessário.

Caprichoso abre a edição 2026

Neste ano, o Caprichoso abre a 59ª edição com o tema Brinquedo que Canta seu Chão”, que aborda pertencimento, ancestralidade e a relação do boi-bumbá com o território amazônico.

Patrick leva à arena a experiência de quem cresceu na cultura popular e no Festribal, o Festival das Tribos Indígenas de Juruti. De família ligada à música, ele teve nesse ambiente sua formação artística. Em 2021, assumiu o posto de levantador oficial do Caprichoso e participou das campanhas vitoriosas de 2022, 2023 e 2024.

image Patrick Araújo é levantador de toadas do Boi Caprichoso (David Samuel)

“Assumir o item de levantador de toada do Caprichoso é um papel muito importante na minha vida e na minha carreira. Nós, que somos ligados à cultura de Parintins e com os bois-bumbás, sonhamos com um de um dia ser um item. Fui agraciado por representar a voz da Nação Azul e Branca no maior festival a ser aberto no mundo”, afirma.

Ele também destaca o crescimento do festival e a projeção da manifestação cultural. “Eu espero que o nosso ritmo se torne, de fato, uma representação nacional, que a gente possa estar em grandes festivais e grandes palcos, como outras culturas já estão. Isso é importante para os bois, para a cultura e para o Amazonas ter essa representatividade”, diz.

Sobre a chegada em Parintins, completa: “Da primeira vez que eu pisei nessa terra, fui bastante acolhido pelas duas nações, por vários amigos que fiz aqui na ilha. Sou de Juruti, na fronteira do Pará com o Amazonas, e essa ligação é muito forte, tanto cultural quanto como irmãos”.

Do outro lado da arena, o Boi Garantido, atual campeão, defende o tema “Parintins: Portal do Encantamento”, com narrativas da Amazônia.

image Bruno Costa representa o Garantido nos ensaios e preparação da Batucada (Arquivo pessoal)

Preparação musical

Bruno relembra sua trajetória com o boi desde a infância. Com 17 anos de torcedor e sete anos de atuação no grupo, entrou como cantor após uma seleção e hoje atua como levantador dos ensaios da base rítmica e do grupo musical oficial responsável por ditar o ritmo das apresentações da nação vermelha.

“Passamos as toadas durante mais de três meses, para que todos cheguem alinhados e afinados na arena. É um espetáculo musical muito complexo, então são vários cantores nesse processo”, explica.

Quem compete no Bumbódromo é o levantador oficial David Assayag, ídolo de Bruno. “Já tive a honra de fazer várias participações na arena, nos últimos anos de festival. Estou sempre atento na apresentação”, afirma.

A ligação com o Garantido vem da musicalidade da infância. “Se fui escolhido ou escolhi ele, foi pela musicalidade. Ainda criança, as toadas do vermelho já me marcavam. Sou um completo torcedor. O canto veio depois. Entrei no quadro de artistas por causa do Edilson Santana, meu padrinho, e do compositor Demétrius Haidos”, conta.

Entre duas culturas

Bruno, que também é intérprete oficial da escola de samba Bole-Bole, destaca a ligação e aprendizados entre as manifestações culturais. “Procuro aprender com os dois e unir o melhor para construir minha própria identidade”, diz.

Entre os bastidores do festival, a passagem de som também integra a dinâmica das apresentações que o cantor mais guarda boas lembranças. “É onde a gente pode alfinetar a galera do contrário. Eu passei anos ouvindo as provocações deles. Até que, em 2023, tive a chance de responder. Foi alma lavada”, relata Bruno aos risos.

Para 2026, projeta: “O Garantido vem com um grande conjunto alegórico e um musical forte. Temos tudo para buscar o bicampeonato”.

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