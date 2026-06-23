Dua Lipa em Parintins? Rumor sobre visita da cantora ao festival movimenta fãs nas redes

Uma publicação compartilhada por uma página de fãs de Dua Lipa no Brasil movimentou as redes sociais ao sugerir que a cantora britânica e o marido, o ator Callum Turner, poderiam desembarcar no Amazonas para acompanhar o Festival de Parintins 2026.

té o momento, porém, não há qualquer confirmação oficial sobre a presença do casal no evento, e a informação tem sido tratada por fãs como uma brincadeira.

VEJA MAIS

O Festival de Parintins será realizado entre os dias 26 e 28 de junho, no Bumbódromo, na Ilha Tupinambarana, no Amazonas. A festa reúne milhares de pessoas para acompanhar a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, considerada uma das maiores manifestações culturais do país.

As especulações ganharam força poucas semanas após a cantora oficializar a união com o ator britânico Callum Turner. O casamento aconteceu entre o fim de maio e o início de junho deste ano.

A última passagem de Dua Lipa pelo Brasil ocorreu em novembro de 2025, durante a turnê mundial "Radical Optimism". Além dos shows, a artista aproveitou a estadia para conhecer mais da cultura brasileira, visitando a quadra da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e acompanhando uma partida de futebol no Maracanã.

Até agora, a cantora não anunciou nenhuma viagem ao Brasil ou participação no Festival de Parintins. Apesar do entusiasmo dos fãs, a possibilidade da presença da artista no Amazonas permanece apenas no campo das especulações.