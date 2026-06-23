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Dua Lipa em Parintins? Rumor sobre visita da cantora ao festival movimenta fãs nas redes

Publicação feita por página de fãs brasileira levantou especulações sobre a presença da artista e do marido, Callum Turner, no Amazonas

Hannah Franco
fonte

Fãs especulam presença de Dua Lipa e Callum Turner no Amazonas. (Instagram/@dualipa)

Uma publicação compartilhada por uma página de fãs de Dua Lipa no Brasil movimentou as redes sociais ao sugerir que a cantora britânica e o marido, o ator Callum Turner, poderiam desembarcar no Amazonas para acompanhar o Festival de Parintins 2026.

té o momento, porém, não há qualquer confirmação oficial sobre a presença do casal no evento, e a informação tem sido tratada por fãs como uma brincadeira.

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O Festival de Parintins será realizado entre os dias 26 e 28 de junho, no Bumbódromo, na Ilha Tupinambarana, no Amazonas. A festa reúne milhares de pessoas para acompanhar a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, considerada uma das maiores manifestações culturais do país.

As especulações ganharam força poucas semanas após a cantora oficializar a união com o ator britânico Callum Turner. O casamento aconteceu entre o fim de maio e o início de junho deste ano.

A última passagem de Dua Lipa pelo Brasil ocorreu em novembro de 2025, durante a turnê mundial "Radical Optimism". Além dos shows, a artista aproveitou a estadia para conhecer mais da cultura brasileira, visitando a quadra da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e acompanhando uma partida de futebol no Maracanã.

Até agora, a cantora não anunciou nenhuma viagem ao Brasil ou participação no Festival de Parintins. Apesar do entusiasmo dos fãs, a possibilidade da presença da artista no Amazonas permanece apenas no campo das especulações.

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Dua Lipa

Callum Turner

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