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Lúcio Mauro Filho relembra trajetória do pai e amizade com Chico Anysio durante o 'Nepograma'

O pai, Lúcio Mauro, nasceu em Belém e foi um ator e humorista brasileiro, considerado um dos pioneiros da televisão no Brasil

O Liberal
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Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo participam de Nepograma (Vitor Reis e João Reis)

O último episódio da primeira temporada de Nepograma está disponível no YouTube oficial do Sony Channel. Em colaboração com o PodDelas, o programa traz Luisa Périssé entrevistando Lúcio Mauro Filho, filho de Lúcio Mauro, e Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio. O programa, que é uma produção da Floresta, traz a artista,  filha da atriz Heloísa Périssé e do comediante Lug de Paula, entrevistando outros filhos de famosos. O nome da atração é uma brincadeira direta com o termo nepobaby, gíria usada para descrever filhos de celebridades que também seguem carreiras na mídia.

Durante o bate-papo, Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo comentam sobre as experiências como “nepos” de grandes sobrenomes da televisão brasileira.

Lúcio Mauro Filho cresceu com o pai no auge do sucesso e relembra que ele costumava fazer uma brincadeira em sua infância. O pai, Lúcio Mauro, nasceu em Belém e foi um ator e humorista brasileiro, considerado um dos pioneiros da televisão no Brasil, com passagens pela TV Rio, Tupi, Excelsior e TV Globo. O paraense começou sua carreira em Belém e destacou-se no cenário nacional por seus personagens de comédia e parcerias no segmento. Entre os trabalhos de maior projeção pública estão os papéis de Fernandinho e Zé das Mulheres, divididos com José Santa Cruz e Sônia Mamede nas atrações Balança mas Não Cai e Zorra Total. Sua filmografia televisiva também inclui colaborações com Chico Anysio, com destaque para as interpretações de Aldemar Vigário, na Escolinha do Professor Raimundo, e do diretor Da Julia, no Chico Anysio Show.

“'Meu filho, a pior coisa que pode existir é uma criança prodígio', dizia meu pai”, contou Lúcio Mauro Filho. Já Bruno Mazzeo conta que seu pai, Chico Anysio, costumava levar os filhos para as gravações e turnês de teatro como forma de estar presente na rotina deles.

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O filho do paraense ainda relembra com gargalhadas uma participação surpresa que fez aos oito anos no programa Balança Mas Não Cai, em que seu pai vivia o icônico Fernandinho. O primeiro dia foi um sucesso, mas o seguinte reservava uma surpresa. Lúcio Mauro reuniu toda a equipe e deu uma bronca dura em um ator adolescente. "Nunca tinha visto meu pai falar daquele jeito. Ele era conhecido como Diretor Amor", recorda o filho. A explicação viria cerca de 15 anos depois, quando um cinegrafista revelou que havia uma armação na cena: "Foi armado por ele para você baixar a bola", confirmou o próprio Lúcio Mauro ao ser questionado pelo filho.

Sobre o processo de interpretar o próprio pai na Escolinha do Professor Raimundo, Bruno Mazzeo desfaz qualquer romantismo: "Todo mundo acha que é uma grande emoção, mas não tem emoção nenhuma. Você está trabalhando! Bota a peruca e muito texto, não dá tempo." A ideia de colocar os filhos nos papéis dos pais, aliás, não foi recebida de braços abertos por ele. "Vão bater para sangrar, vão acabar com a gente", conta Lúcio Mauro Filho sobre a resistência do colega antes de o projeto ganhar vida.

Lúcio Mauro morreu em 2019, aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

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