Lúcio Mauro Filho revela que despejou as cinzas do pai em Belém durante o Círio

Convidado especial da Varanda de Nazaré, promovida pela cantora paraense Fafá de Belém, o ator Lúcio Mauro Filho revelou para o jornalista Christian Emanoel, colunista do Grupo Liberal que despejou as cinzas do pai, o também ator Lúcio Mauro aos pés de uma Samaúma, em Belém, durante a estadia para o Círio de Nazaré.

Lúcio Mauro era paraense, nascido em Belém. Ele morreu aos 92 anos no dia 11 de maio de 2019, no Rio de Janeiro. As cinzas dele foram despejadas nas raízes de uma árvore de grande porte, da espécie conhecida como símbolo da região amazônica, na região das ilhas de Belém.