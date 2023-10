Varanda de Nazaré é marcada por novidades este ano, incluindo uso de realidade virtual

A 13ª edição da Varanda de Nazaré chegou com novidades. Ao longo dos dois dias, na Estação das Docas, o espaço traz a segunda edição do Varandinha de Nazaré. Idealizada, literalmente, pelas netas da Fafá de Belém, Laura e Julia Saab, e por Yula Penna, o espaço tem como foco a preservação ambiental.

“Eu estou muito feliz porque junto com a Yula Penna e a minha irmã, Julia, a gente está organizando a Varandinha pelo segundo ano. A novidade desta edição, é a sustentabilidade e a importância de preservar a natureza”, disse Laura. "É um local onde as crianças podem participar melhor do Círio de Nazaré”, acrescenta Júlia.

A programação reúne atividades lúdicas, sustentabilidade e um guia tecnológico. Um dos exemplos é a ação de personalização dos óculos de realidade virtual MIRITIBOARD VR, destinada às crianças. Esse projeto foi criado pela startup Interceleri Tecnologia. Os óculos de realidade virtual são feitos com fibra da palmeira do buriti, mais conhecida como miriti, unindo as práticas regionais amazonenses com as inovações tecnológicas da atualidade. Em conjunto com um celular, essa ferramenta permitirá que os pequenos mergulhem na história do Círio e na riqueza da cultura regional por meio de vídeos didáticos e ambientes virtuais. Um guia tecnológico também apresenta a exuberância da Amazônia aos pequenos.

Outra novidade são as oficinas criativas infantis de mini terrário, customização de peças temáticas de gesso, produção de porta-retrato com fotos polaroid feitas na hora pelas próprias crianças e pintura de caneca com ilustração exclusiva. As oficinas são idealizadas pelo Fora da Caixinha e visam não só o entretenimento, como estimular a criatividade e desenvolver habilidades manuais nos participantes.

“A Varandinha de Nazaré é um convite para as futuras gerações se apaixonarem por essa terra de riquezas e desafios. A iniciativa busca promover a inclusão de todas as idades na celebração da cultura e da fé em uma experiência única”, destaca Fafá de Belém.

Fórum da Varanda

A outra novidade deste ano foi o “1º Fórum da Varanda de Nazaré” que debateu dobre biodiversidade. Na última quarta-feira (04), a anfitriã Fafá reuniu dezenas de convidados e o público em geral para debater sobre o tema. Em um dos painéis, a cantora contou com a presença da atriz e apresentadora Dira Paes, da cantora e poetisa paraense Dona Onete, e de Joanna Martins, Diretora na Manioca e especialista em alimentos amazônicos. As mulheres debateram sobre "A identidade nacional dos povos amazônicos sob o olhar feminino".

“O Fórum veio complementar uma lacuna que hoje é imprescindível em qualquer assunto que diz respeito à Amazônia, que é a inclusão dos Amazônidas nas decisões legislativas, executivas e judiciárias do nosso povo e além das ações sociais. Nós entendemos, e eu acho que o Fórum veio contribuir diretamente a essa necessidade da gente ser ouvido e ter representatividade nessas demandas Amazônicas. E nós e os estudiosos que aqui habitam, os professores, os cientistas, dirigentes, empresários... acho que é o momento de haver uma união completa para gente, de fato, como no Círio de Nazaré, a gente dá as mãos em torno de um Pará do futuro, um Pará que entra no mercado econômico com a força que ele tem, e que a gente chegue na COP30 com um olhar horizontal pra quem vamos estar recebendo, e não achando que essas pessoas que vão vir dizer pra gente quais são as soluções das nossas dominadas. Vejo o Fórum como um debate da maior qualidade em torno do assunto que é: nós somos Amazônidas e queremos estar presentes nas decisões sobre a Amazônia”, opina Dira Paes.