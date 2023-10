Círio 2023: Quais as principais músicas tocadas na romaria de Nossa Senhora de Nazaré? veja a lista

O Círio de Nazaré, maior festividade religiosa do Brasil e patrimônio imaterial do Pará, ocorre tradicionalmente no segundo domingo de outubro (08), em Belém. Anualmente, milhões de pessoas vão às ruas da cidade para a participar da principal procissão. Além desta, atualmente a festa possui outras 13 romarias, nas quais os devotos, envolvidos de muita fé, prestam respeito e amor à Maria, a mãe de Jesus.

Além das orações e agradecimentos, a devoção à "Nazinha", como é carinhosamente apelidada, é praticada também por meio de hinos que reverenciam a Mãe do povo paraense. Abaixo, confira as principais músicas tocadas nas romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Vós sois o Lírio Mimoso

Artista: Joanna

Ano de lançamento: 2002

Nossa Senhora da Berlinda

Artista: Padre Antônio Maria

Ano de lançamento: 2014

Círio Outra Vez

Artista: Padre Fábio de Melo

Ano de lançamento: 2009

VIrgem de Nazaré

Artista: Andréa Pinheiro

Ano de lançamento: 2014

Eu sou de Lá

Artista: Fafá de Belém

Ano de lançamento:

Nazarezinha

Artista: Almirzinho Gabriel

Ano de lançamento: 2003

Dá-nos a Benção

Artista: Alexandre Melo

Ano de lançamento: 2017

Ela Vem

Artista: Liah Soares

Ano de lançamento: 2016

Santa Maria da Graça

Artista: Padre Zezinho

Ano de lançamento: 2013

Oração do Romeiro

Artista: Banda Sayonara

Ano de lançamento: 2014

