Círio 2023: confira os famosos que estão em Belém para acompanhar a procissão de Nazaré

Muitas celebridades já estão em Belém para prestigiar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece no próximo domingo (8). Em uma imersão na cultura paraense, atores, apresentadores, humoristas e influenciadores desembarcaram na capital esta semana. A maioria participa da festividade religiosa por meio da "Varanda de Nazaré", convidados pela cantora Fafá de Belém. Confira os famosos que estão na cidade para o Círio 2023:

VEJA MAIS

Paulo Vieira

Pela terceira vez, o humorista Paulo Vieira está em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré. Dessa vez, o apresentador vai gravar um episódio especial do programa "Avisa lá que eu vou", do GNT. Ele aproveitou a noite na última quinta-feira (05) para curtir um show de reggae e carimbó. Ele também esteve no Ver-o-Peso e Feira do Miriti. Por meio dos stories, ele compartilhou momentos com fãs e um encontro com a cantora Manu Bahtidão.

Rafa Kalimann

Quem também desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (06), foi a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann. Ela está na capital paraense acompanhada da mãe e foi recebida por fãs no aeroporto. Nos stories, ela compatilhou como foi o voo e mostrou o presente que recebeu ao chegar em Belém. "Já cheguei ganhando carinho enorme no aero. Obrigada! Amando estar aqui", escreveu na legenda.

[instgaram=CyBqUPKrpg7]

Manoel Soares

Outra celebridade que chegou sendo recebido por fãs, foi o apresentador Manoel Soares. Ele chegou em Belém na última quinta-feira (05) e hoje, tomou café da manhã em uma tapiocaria paraense e visitou o Theatro da Paz.

Lúcio Mauro Filho

Quem também está em Belém é o ator Lúcio Mauro Filho. Apesar de não ter publicado nenhum registro nas redes sociais, o filho do comediante Lúcio Mauro apareceu ao lado de Manoel Soares em um jantar na Casa do Saulo, restaurante da Casa das Onze Janelas.

(Reprodução/Instagram)

Milton Cunha

O carnavalesco paraense, que atualmente mora no Rio de Janeiro, também veio prestigiar o evento mais uma vez. Milton Cunha esteve na TV da Varanda, ao lado de Mari Belém, Dira Paes e Dona Onete.

Carlinhos de Jesus

O famoso coreógrafo brasileiro, Carlinhos de Jesus esteve ao lado do também coreógrafo Rolon Ho. Nas redes sociais, o jurado da Dança dos Famosos já publicou diversou momentos na capital paraense, incluindo um almoço típico do Círio: a maniçoba.

Nany People

A cantora e atriz Nany People, que se apresentou com o show em homenagem à Fafá de Belém na última quarta-feira (04), continua na capital para acompanhar as festividades do Círio. Ela já encontrou com a imagem peregrina, visitou a Ilha do Combu e esteve no Ver-o-Peso comprando os típicos "cheirinhos do Pará".

Betty Gofman

Outra atriz que já está em Belém e também foi curtir a Ilha do Combu é Betty Goffman. Conhecida por trabalhos em "Ti Ti Ti", "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", a atriz posou ao lado de Nany People e Dira Paes e também estará na Varanda de Nazaré no domingo (08).

Zeca Camargo

Outro nome que estará na Varanda de Nazaré é o apresentador Zeca Camargo. Ele ainda não desembarcou em Belém, mas já está ansioso para acompanhar o Círio. No Instagram, ele compartilhou qual roupa pretende usar na festividade, com camisas estampadas com gírias paraenses. "Louco pra voltar pra minha querida Belém e ver essa festa maior da fé", escreveu Zeca.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)