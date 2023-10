Varanda de Nazaré confirma mais celebridades que prestigiarão o Círio 2023

O perfil oficial da Varanda de Nazaré confirmou agora pouco mais alguns nomes de embaixadores que virão a Belém prestigiar o Círio de Nazaré 2023. São eles, a chef brasileira Kátia Barbosa, a cantora e humorista Nany People, o influencer Caio Braz e a atriz paraense Dira Paes.

A Varanda de Nazaré é realizada desde 2011 pela cantora paraense Fafá de Belém, e considerada a maior vitrine da demonstração de fé paraense, além de apresentar a seus convidados a riqueza musical do estado, as histórias, a gastronomia, a cultura e a biodiversidade do Pará.

Desta vez em uma programação ampliada, que acontecerá durante 5 dias de atividades. No primeiro dia, 4 de outubro, será realizado pela primeira vez o Varanda da Amazônia, um fórum para dialogar a biodiversidade Amazônica, os desafios e as oportunidades da região, a partir de diferentes perspectivas e com mediação da cantora Fafá.

Estão também na programação uma experiência sensorial de boas-vindas na Ilha do Combu, no dia 5; Sarau da Fafá, no dia 6; Varanda Fluvial, na manhã do dia 7, a bordo de um barco na Baía do Guajará e Trasladação, também no dia 7, porém no horário da noite; e a grande procissão do Círio de nazaré, no dia 8, em um palco montado na Estação das Docas.