Paulo Vieira confirma presença no Círio 2023; humorista diz que vai na corda

Apaixonado pelo Círio de Nazaré, o humorista Paulo Vieira confirmou que virá a Belém para a manifestação religiosa neste ano, mais uma vez, após sua segunda vinda em 2022, quando participou da Varanda de Nazaré. O apresentador do programa “Avisa lá que eu vou”, adiantou em sua página do Twitter que fará uma programação especial sobre a devoção do povo paraense, ouvindo as graças alcançadas pelos devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

“Meu povo do Pará, vocês sabem que eu só penso no Círio, esse ano eu vou fazer um episódio especial do “avisa lá que eu vou” aí. Além de fazer a procissão na corda, estarei com uma placa no meio da multidão escrita ~OUÇO MILAGRES~. ‘Tu tem’ algum pra me contar? ”, publicou o artista.

No Círio de 2022, após a primeira vinda, em 2021, Paulo Vieira prometeu e cumpriu: voltou. "Eu dou prejuízo para a varanda. Esse ano vim com uma galera", disse o artista aos risos, na ocasião.