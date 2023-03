BBB 23: Gabriel e Paulo Vieram dançam paródia de ‘Chiquititas’ no ‘Big Terapia’; assista

Gabriel Santana, o 11º eliminado do BBB 23, participou do quadro do humorista Paulo Vieira, o “Big Terapia”, na quarta-feira (29). Na ocasião, o ex-ator mirim dançou uma paródia da música “Remexe”, trilha sonora do remake da novela infantil “Chiquititas” (2013), onde Gabriel estrelou no papel de Mosca.

Assista:

VEJA MAIS

Na letra da canção, Paulo Vieira brinca com a trajetória de Santana no BBB 23, ironiza outros participantes - chega a insinuar que Amanda e Marvvila são “plantas” - e brinca com o fato de Gabriel ter se declarado, mas não ter ficado com Bruna Griphao. “Com 60 dias de confinamento até a Bruna o Mosca quis pegar”, diz um trecho da canção divertida.

No final, o humorista e o ator pediram para que o apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt, dançasse com eles. "Ah não, gente. Eu preciso ensaiar muito pra conseguir fazer as dancinhas mais simples. Eu vou treinar e posto nas redes sociais pra vocês", brinca o sucessor de Tiago Leifert.