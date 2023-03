BBB 23: Gabriel Santana responde flerte de Thiago Pantaleão: 'Espero DM'

Gabriel Santana foi o último eliminado do Big Brother Brasil 23 e já recebeu flertes fora da casa. O cantor Thiago Pantaleão já tinha demonstrado interesse no ator enquanto ele estava confinado, e, na noite da terça-feira (28), o ex-Chiquititas ficou sabendo das investidas do admirador.

Dentro do confinamento, durante conversa com Marvvila, Gabriel pediu que a cantora o apresentasse a Thiago. O músico então compartilhou o vídeo da conversa e disse: "Marvvila, se você me ama, faz esse casal acontecer". Na ocasião, ele ainda pediu a Boninho para liberar o Quarto do Líder com o ator.

Ao ver esse comentário fora do confinamento, Gabriel se animou e disse que esperava chegar em casa e ter uma mensagem do cantor. "Bruna sai semana que vem, senão já era", brincou o ex-brother, que confessou ter ser apaixonado por Bruna Griphao.

Pantaleão não perdeu tempo e reagiu à primera publicação do ex-BBB fora do reality. "Eita, amor. Lindo, a janta já está pronta", escreveu.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura, Abílio Dantas)