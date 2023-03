BBB 23: Gabriel é o eliminado no 11º Paredão, nesta terça-feira (28); veja como ficou o Top 10

Com dois participantes do Camarote expulsos do "Big Brother Brasil 23", MC Guimê e Cara de Sapato, Gabriel Santana foi o terceiro eliminado entre os famosos desta edição. Em disputa acirrada com Bruna Griphao, ele deixou a edição com 56,45% dos votos desta terça-feira (28). A atriz recebeu mais de 42%, já Aline Wirley teve 1,07%.

Este foi o 11º Paredão, lembrando que Bruno Gaga, apertou o botão da resistência, por isso agora tem 10 participantes no programa.

Com a eliminação desta terça, o prêmio do BBB 23 vai para R$ R$ 2.170.000.

VEJA MAIS

Movimentações

Com o retorno de Fred Nicácio e Larissa após a Casa do Reencontro, com informações externas, os participantes da casa se viram divididos entre votar em quem chegou ou em quem já estava no local. Porém, o Paredão foi dos remanescente.

Bruna Griphao, que nunca tinha ido ao Paredão no programa, fez a sua estreia, após ser indicada pela Líder, Sarah Aline. Gabriel foi votado por Amanda, que tinha o Poder Curinga, no contragolpe, ele puxou Aline.

Top 10

Agora, a edição atingiu a marca do Top 10, com: Ricardo, Sarah Aline, Aline, Amanda, Larissa, Fred Nicácio, Cezar Black, Marvvila, Domitila e Bruna.