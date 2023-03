BBB 23: Saiba como será a dinâmica de formação do 11º Paredão, nesta semana

Formação do Paredão do "Big Brother Brasil 23" neste domingo (26) será repleta de surpresas para os confinados. A dinâmica começa com a informação de que o Anjo desta semana é autoimune, deixando Ricardo Alface livre da berlinda.

A Líder da semana, Sarah Aline, irá indicar um dos brothers para o Paredão, e em seguida, Marvvila terá o poder de vetar o voto de um participante. Com nove brothers restantes, todos irão votar no próximo emparedado.

O mais votado pela casa será automaticamente colocado na berlinda. Amanda, que adquiriu o Poder Curinga da semana, terá o direito de indicar um dos participantes que receberam menos votos. O escolhido por Amanda terá o Contragolpe como direito de defesa.

Os três participantes que estiverem emparedados - o mais votado pela casa, o indicado por Amanda e o escolhido no Contragolpe - participarão da Prova Bate e Volta. Ao fim da prova, o 11º Paredão estará definido.