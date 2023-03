Paula Freitas desabafa sobre Casa do Reencontro do BBB 23: 'Mexeu muito comigo'

Desde que deixou a disputa pelo da 'Casa do Reencontro' no BBB 23, a paraense Paula Freitas deu uma sumida das redes sociais. Na madrugada de hoje, 25, ela usou seu perfil no Instagram para fazer um desabafo.

A ex-BBB teve apenas 0,8% dos votos para retornar ao programa, de acordo com a votação do público. De acordo com a biomédica, ser a última na disputa mexeu com ela.

"Eu não quero mais ficar escondendo os meus sentimentos. Lá na Casa do Reencontro, eu confessei que me senti inferior algumas vezes e eu não vou mais esconder os meus sentimentos aqui. Eu não sou um robô, não sou uma máquina. Fiquei bastante reflexiva, chorei bastante, mas agora eu tô bem melhor", declarou ela.

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã e eu acredito nisso. Muito obrigada a todo mundo que votou e se empenhou a me levar de volta pra casa. Mexeu muito comigo em ser a última menos votada e agora eu conseguir entender o grande motivo disso. Pra mim nada é por acaso, tudo é providência. Muito obrigada mesmo. Gratidão", acrescenta.

Nove eliminados do BBB 23, disputavam duas vagas para retornar ao programa. A repescagem também previa a disputa pelo prêmio milionários. Os escolhidos foram Fred Nicácio e Larissa.