Ricardo é o novo anjo do BBB 23 e Bruna e Larissa como monstros; veja como foi a prova

Ricardo Alface ganhou a Prova do Anjo, do BBB 23, de hoje, 25.

A Líder Sarah não jogou, além de Fred Nicácio e Larissa, que foram escolhidos pelo público para voltarem ao game depois da Casa do Reencontro.

A disputa era entre piscina de bolinhas, as quatro primeiras eram eliminatórias e a quinta e última, decisiva. Em cada piscina, os brothers procuravam por cards, que mexiam com a prova.

VEJA MAIS

Na última fase, Ricardo encontra o card e se torna novo Anjo. "Obrigado, Deus! Obrigado, gente. Amém", comemora.

Esta semana, o Anjo é autoimune, mas os brothers ainda não sabem.

Ricardo convidou Domitila Barros e Cezar para o Almoço do Anjo e escolheu Bruna Griphao e Larissa no Castigo do Monstro.

MONSTRO PESCARIA

A dupla Bruna e Larissa terão que reversar a presença no gramado da casa, que terá um lago montado. O castigo ficará valendo até a noite de amanhã, 26. Além disso, eles perdem 300 estalecas, cada.

Uma das sisters ficará com a rede de pesca e poderá circular pela casa e, a outra, terá que ficar pescando no lago. O critério de revezamento fica à escolha das escolhidas,

Bruna não ficou nada feliz em receber o monstro: "Se ele deu [o Monstro] para você, achava que ele ia dar para o Fredão [Fred Nicácio]".

Larissa rebate dizendo que biomédico escolheu quem nunca foi.

"Mas quem ficou três semanas lá fora? Tudo bem se vocês não tivessem voltado. Mas [Fred Nicácio] está três semanas lá fora", questiona a atris.