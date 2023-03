Dois participantes estão garantidos no Top 10 do BBB 23; veja como eles conquistaram a vaga

Com onze participantes na disputa pelo prêmio do BBB 23, dois já estão garantidos no Top 10: Sarah Aline e Ricardo Alface.

A sister conquistou a vaga na Prova do Líder da última quinta-feira, 23, e o brother ao vencer a Prova do Anjo hoje, 25, garantiu a sua permanência mais uma semana na casa.

Isso porque o Anjo desta semana é autoimune, mas os participantes ainda não sabem disso.

O BBB 23 começou com 22 participantes, em janeiro, e ao longo da edição, eles falavam bastante sobre o Top 10 ser uma conquista pessoal dos jogadores.

Os eliminados Fred Nicácio e Larissa retornaram essa semana para a disputa milionária, após repescagem. Bruno Gaga desistiu do programa e MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos da edição.

O décimo eliminado do programa foi Fred Desimpedidos, com isso o prêmio foi para chegou a R$ 2.13 milhões. Este é o maior valor da história do programa, e ainda pode aumentar.