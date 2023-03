Desafio do 'Soprobol' da Globoplay e Premiere: saiba quem ganhou o poder no Paredão

Marvvila vai definir quem não poderá votar no próximo Paredão, no BBB 23. No noite de hoje, 25, ao vivo no Globoplay, uma dinâmica definiu essa escolha.

"Antes da casa votar, o vencedor da ação do Globplay vai vetar alguém da casa, impedindo que essa pessoa vote", explicou o Tadeu Schmidt. "Ela vai acontecer no sábado, às 19h, e você vai acompanhar ao vivo", anunciava o apresentador, ao explicar sobre a dinâmica da semana.

Globoplay e Premiere se juntaram no jogo 'Soprobol' para definir o ganhador do poder. Para quem não lembra, em outras edições, já tiveram dinâmicas parecidas. Na disputa, que é uma espécie de futebol, ao invés de chutar, a pessoa sopra a bola.

DINÂMICA

'Soprobol' começa com dois times divididos em cinco pessoas. Depois de definir a equipe campeão, os cincos começam uma nova disputa entre si.

Bruna Griphao ficou de fora do desafio, por ser o primeiro nome retirado no sorteio feito pela Líder Sarah Aline. Em seguida, Larissa e Fred Nicácio foram sorteados como capitães dos times.

No time vermelho, comandado por Larissa, foram escolhidas: Alface, Aline, Amanda e Marvvila. No time laranja de Fred, foram escolhidos: Cezar Black, Gabriel Santana, Sarah Aline e Domitila.