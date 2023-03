Ex-BBB Paula Freitas mostra reencontro com a mãe após mais de três meses

Após 69 dias, a paraense Paula Freitas reencontrou a mãe, Irani Freitas, nesta terça-feira (28). A biomédica saiu de casa, em Jacundá, no Pará, para a Casa de Vidro, em janeiro deste ano, antes de entrar no BBB 23. Um mês depois, ela foi eliminada do reality, aproveitou a fama fora do programa e, em seguida, voltou para a Casa do Reencontro. Todo esse tempo, Paula ficou sem ver dona Irani. O reencontro com a mãe, ganhou postagem especial nas redes sociais e foi repleta de emoção.

“SETENTA E NOVE DIAS LONGE DO AMOR DA MINHA VIDA! Bem-vinda a nova vida mamãe, vou te dar tudo o que um dia te tiraram e tudo o que a senhora nem sequer conseguiu já imaginar. TE AMO NENAS ❤”, escreveu a paraense.

Atualmente, Paula se mudou para Goiânia, capital de Goiás, onde irá morar. Quando estudante, ela também já morou no Estado.

Paula optou por esse retorno para alavancar sua carreira como influencer digital e aproveitar novas oportunidades no mundo da fama após deixar o BBB 23. No Instagram, já são mais de um milhão de seguidores.