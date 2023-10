Fafá de Belém fala sobre emoção no 13ª ano de Varanda de Nazaré

Pelo 13º, a Varanda de Nazaré inicia as suas programações em Belém. Dessa vez, diferente dos anos anteriores, a anfitriã Fafá de Belém, promoveu o 1º Fórum da Varanda de Nazaré hoje (04).

No Dia da Natureza, o evento inédito discutiu sobre biodiversidade amazônica em profundidade, abordando seus desafios e oportunidades por meio de uma variedade de perspectivas. Antes disso, ela teve um momento com a imprensa, para explicar sobre as novidades da Varanda de Nazaré deste ano.

Fafá de Belém chegou a se emocionar ao falar sobre suas perdas físicas de alguns amigos: Epaminondas Gustavo, um juiz criminalista, que morreu em janeiro de 2021; Florzinha Paes, mãe da atriz Dira Paes, que faleceu em janeiro deste ano; Léo Platô, produtor musical, que morreu em agosto desse ano; e Paulo André Barata, poeta e compositor, que morreu mês passado.

“Eu não tenho a mínima ideia de como vai ser, os haters já disseram que eu vou chorar mais e vou dizer que foi por eles, mas o problema é o coração de quem é ruim, o nosso é sempre pleno. Não tenho noção do que vai acontecer, essa Varanda é dedicada a essas quatro pessoas, fundamentais dentro desse projeto e na minha vida”, iniciou Fafá.

Mari Belém, filha da cantora, também aproveitou para fazer alguns agradecimentos e se emocionou: “Primeira coisa é agradecer é de ter tido o Leo na nossa vida por tanto tempo, uma pessoa valorizada culturalmente no Pará. A Varanda é o que é hoje, muito por causa dele, e tem que se olhar para isso e agradecer. No meu caso também, agradecer a condenação dos homens que mataram o meu irmão, treze anos depois. Temos que honrar a vida das pessoas que não estão mais aqui com a gente, não aqui nesse plano”.

A Varanda de Nazaré deste ano tem como tema a Biodiversidade Amazônica, além do debate promovido por Fafá, ela faz questão de destacar alguns costumes que deixaram de ocorrer com frequência com o passar dos anos, e somos nós que devemos preservar a nossa terra, primeiramente.

“Quem é daqui sabe, antes das cinco da tarde minha mãe varria o chão, botava as cadeiras e a gente ficava ali esperando passar o pipoqueiro, tomando um suco. Acho que isso deve ser resgatado pela nossa sociedade, voltar a cuidar da cidade de cada um de nós. A coisa mais interessante, é que se você for aqui perto do Portal da Amazônia, pelas brenhas do Jurunas, as pessoas ainda fazem isso, mas você não vê isso na Brás de Aguiar. Acho que a consciência é transversal, às pessoas mais simples, que sofrem impacto direto, daqui a pouco estão sufocadas com essa leitura equivocada”, pontua Fafá de Belém.

Com essa programação, que foi iniciada, a Varanda de Nazaré tem até o domingo (08), dia do Círio de Nazaré, vários eventos, incluindo Sarau, Círio Fluvial e a Trasladação. Ao todo são cerca de 350 e 400 empregos gerados, com equipes que se revezam durante 24 horas do dia.

“Eu sempre quis que a Varanda fosse um olhar de curiosidade das pessoas, de saber quem nós somos, de despertar para a nossa cultura e gastronomia, que elas voltassem e começassem a exigir hotéis, qualidade e diversidades de restaurantes. Nós somos uma cultura muito particular, nós reconhecemos em cada gota de chuva que cai nessa cidade”, finaliza Fafá.