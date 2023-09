Fafá de Belém anuncia os primeiros artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2023

Com 12 anos de história e tradição, Varanda de Nazaré traz celebridades em evidência no Brasil para prestigiarem uma experiência imersina na cultura do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Para este ano, a cantora Fafá de Belém anunciou os primeiros nomes confirmados, entre eles estãoo cantor Tiago Abravanel, o chefe de cozinha Claude Troisgros e a ex-BBB Rafa Kalimann. O trio estará na programação pela primeira vez.

