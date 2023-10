Círio 2023: traslado já está em mais da metade do percurso de 53 km

A chegada da procissão do Traslado da Imagem Peregrina na paróquia Divino Espírito Santo, em Ananindeua, completa mais da metade do percurso de 53 km previsto pela organização do Círio, somando cerca de 5h de trajeto. Com isso, a previsão é que a segunda e maior romaria da quadra nazarena finalize antes das 18h.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida na paróquia com homenagens de fiéis que esperavam pela passagem do ícone da fé católica. Balões, cânticos de louvor e devoção fizeram parte do momento.

Antes, o percurso passou pela Igreja Nossa Senhora do Amparo, onde também houve mobilização por louvores à Santa e muita emoção. A próxima parada é na Igreja Santa Rita de Cássia.