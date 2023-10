Círio 2023: Imagem Peregrina recebe homenagens na Avenida Almirante Barroso

Na manhã desta sexta-feira (6), vários devotos realizam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, na avenida Almirante Barroso, em Belém, durante a romaria do traslado da Imagem Peregrina rumo aos municípios de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana. Seja nas calçadas, sacadas e janelas de prédios ou casas, os fiéis aproveitam o momento para agradecer ou fazer pedidos à mãe de Cristo. Em algumas passarelas da via, o tráfego de pedestres foi interditado.

O operador de produção Anderson Moraes, 33 anos, acompanhou a passagem da imagem na Almirante Barroso. Ele diz que essa é uma tradição da família, iniciada por sua mãe, que está sendo transmitida à sua filha pequena. Mesmo com dificuldades para caminhar, o devoto não deixou de prestar as suas homenagens e contou um pouco sobre a emoção da passagem da Padroeira da Amazônia na avenida.

Mesmo com dificuldades de se locomover, o devoto Anderson Moraes, 33 anos, acompanhou a passagem da imagem na Almirante Barroso (Thiago Gomes/O Liberal)

“Esse momento representa tudo! É uma tradição da família, apesar da matriarca da família, que hoje não está mais com a gente, sempre viemos viemos pra cá, sempre estivemos nesse ponto, mesmo com todas as dificuldades. Hoje não estou conseguindo andar direito, mas fiz questão de aparecer. É um momento único, estou passando a mesma tradição para a minha filha. É um momento único para todo paraense e cristão”, disse Anderson Moraes.