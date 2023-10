Círio 2023: procissões terão o apoio de mais de 1,6 mil soldados das Forças Armadas

As Forças Armadas Brasileiras anunciaram que as celebrações da quadra nazarena de 2023 contarão com o apoio de 1.695 militares da Marinha do Brasil e do Comando Militar do Norte (CMN), visando auxiliar os romeiros que estarão presentes nas romarias.

Distribuídos entre as 14 peregrinações, os soldados serão destinados a atividades de segurança, organização e controle dos trajetos, atuando na prevenção e intervenção nas situações necessárias.

Trasladação

Na Trasladação, 220 militares da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), do 41º Centro de Telemática (41º CT), do Colégio Militar de Belém (CMBel) e do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) ficarão junto com a Guarda de Nazaré na segurança e no isolamento das estações, facilitando o deslocamento da berlinda e na fluidez da procissão como um todo.

Romaria Fluvial

Na Romaria Fluvial, conhecida também como a Procissão das Águas, o Comando Militar do Norte destinará a embarcação Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, do 8ª Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup Sl), para servir de apoio à equipe de saúde presente no evento, atuando como ponto de atendimento.

A base contará com 30 profissionais, entre médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha, possuindo capacidade para 20 leitos aptos durante o evento.

Já a Marinha do Brasil terá soldados e autoridades presentes no Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, onde a imagem é levada. Eles serão encarregados de garantir a segurança e a logística.

Outro time de militares estará atuando em 12 navios, duas motos aquáticas, duas agências fluviais, duas lanchas de operações ribeirinhas e uma aeronave UH-15 Super Cougar, dando suporte à romaria.

Ao todo, 243 embarcações participarão do Círio Fluvial. Todas elas foram previamente inscritas para fazer parte de todo o trajeto da romaria pelas águas.

Círio

Uma das principais missões dos soldados do Comando Militar do Norte é garantir o atrelamento da Berlinda na corda, que ocorre, normalmente, na Avenida Portugal com a Rua 15 de Novembro. O apoio será de militares da Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar (B Adm Ap/8ª RM) e do 2º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva (2º B Com GE Sl).

Já no entorno da Praça Santuário, o cordão humano formado por militares do 2º BIS visa garantir que a imagem chegue até a Basílica Santuário.

Os agentes marinheiros, no domingo, atuarão também no isolamento no entorno da berlinda, com cerca de 300 Fuzileiros Navais do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, subordinado ao Com4ºDN.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com