Círio 2023: Palácio do Governo presta homenagens à Santa com presença do governador do Estado

Na avenida Almirante Barroso, o Palácio do Governo prestou a tradicional homenagem à imagem de Nossa Senhora de Nazaré, com a participação de figuras políticas paraenses e nacionais, em um palanque montado para acompanhar o trajeto da santa.

A passagem da imagem Peregrina no Traslado para Ananindeua e Marituba foi marcada pela presença do governador Helder Barbalho, ao lado da primeira dama, Daniela Barbalho, e de outros nomes do cenário político do estado.

Na ocasião, um número considerável de devotos aguardava a imagem nesse trecho, na tentativa de conseguir um contato mais próximo com a santa, na procissão que deve envolver cerca de um milhão e trezentas mil pessoas, conforme levantamento da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O Traslado deste ano, que iniciou às 8h, está previsto ter duração de cerca de dez horas para que comunidades mais distantes dos municípios previstos sejam comtemplados com a presença da imagem.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Cidades