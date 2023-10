Círio 2023: família se reúne para doar água aos romeiros na Almirante Barroso

Uma família se reuniu em um gesto de devoção na manhã da sexta-feira (5), véspera do Círio de 2023, em um ponto estratégico da segunda romaria oficial, na esquina da Perebebuí com a Avenida Almirante Barroso, em Belém. Essa reunião familiar tem um propósito muito especial: cumprir uma promessa feita por Léo Braga, o "pai" da família.

Léo havia feito uma promessa a Nossa Senhora de Nazaré no ano passado, pedindo prosperidade e a capacidade de pagar todas as contas. Juntos, eles decidiram fazer a doação de água para ajudar os outros devotos que participam do Círio. A família comprou 20 pacotes de água e se prepara para a chegada dos romeiros e ciclistas que irão passar pelo local durante o traslado da imagem peregrina para Ananindeua e Marituba.

Casados, Gisele Valente e Léo Braga pagam promessa juntos no Círio. (Hannah Franco / Especial para OLiberal)

A esposa de Léo, Gisele Valente, também compartilhou desse compromisso, mesmo que a promessa tenha sido feita por seu marido. Para ela, a doação de água para os romeiros é uma maneira de expressar sua própria devoção e gratidão a Nossa Senhora. "É muito gratificante, é um bem que a gente faz ao próximo. É uma forma de agradecer a Nossa Senhora", disse Gisele.

"Todo mundo se reuniu. Mãe, pai, sogra, tio, cunhada, sobrinho, filhos, todo mundo junto para ajudar a pagar essa promessa", completou Gisele.

O traslado da imagem peregrina iniciou às 8 horas, partindo da Basílica Santuário de Nazaré. O percurso passa pela Avenida Almirante Barroso, onde a família Braga se reuniu, em direção à BR 316. Ao todo, são 53 quilômetros de trajeto até a Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Além disso, a imagem peregrina está vestida com um novo manto, apresentado na noite da última quinta-feira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)