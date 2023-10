Círio 2023: segunda romaria oficial, traslado para Ananindeua e Marituba ocorre esta sexta (6)

A segunda romaria oficial do Círio de Nazaré, o Traslado da Imagem Peregrina a Ananindeua e Marituba será realizado nesta sexta-feira (6). Nos 53 quilômetros a serem percorridos pela Região Metropolitana de Belém, a Imagem Peregrina de Nazaré estará vestida com o seu novo manto, apresentado nesta quinta-feira (5). Com a saída programada às 8h, o traslado segue até a Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

Antes do traslado, será realizada uma missa, às 7h, por Dom Antônio de Assis, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, durante a concentração na Basílica Santuário.

Romaria Rodoviária

Ao final da procissão, uma nova missa será realizada para dar início a noite de vigília, até a celebração preparatória para a Romaria Rodoviária, que sai no sábado (7) de manhã, rumo a Icoaraci.

O traslado tem previsão de 10 horas de duração, e estima-se que termine às 18h. A procissão deve envolver cerca de um milhão e trezentas mil pessoas, segundo informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Todo o percurso tem organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 110 policiais e 62 viaturas envolvidas, sendo 47 motocicletas e 15 carros.

O traslado conta também com apoio da Guarda de Nazaré, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Batalhão Águia da Polícia Militar do Pará, com cerca de 40 motociclistas. Além disso, também conta com o auxílio da Guarda Municipal de Belém (GMB), da Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), da Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) e Corpo de Bombeiros. Ao todo, mais de 180 servidores estão envolvidos diretamente com a escolta.

Grandes corredores no trajeto

O trajeto do Traslado inclui as avenidas Nazaré, Magalhães Barata, Almirante Barroso e a rodovia BR-316. A romaria também irá transitar pelas passagens São Benedito e Jarbas Passarinho, além das rodovias Transcoqueiro e Mário Covas. Logo em seguida, o traslado passa pela avenida Três Corações, rotatória da Praça da Bíblia, estrada da Providência, WE 16, rua da Providência eavenida Dom Vicente Zico.

A procissão segue ainda pela SN 03, WE 31 da Cidade Nova 5, avenida Dr. Nonato Sanova, travessa WE 32, SN 19 e novamente, avenida Dom Vicente Zico. Em seguida, vai para a WE 53 e passa pela avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72 e 75, SN 23 e 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, rua Jovelina Carneiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, Estrada do Curuçambá, e avenida Cláudio Sanders, retornando para a BR-316.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)