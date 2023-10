Círio 2023: apresentação do manto será nesta quinta-feira (05)

A apresentação do manto que vestirá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será nesta quinta-feira, 05 de outubro, durante os festejos da 231ª edição do Círio. A cerimônia de apresentação vai ser realizada logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário, em Belém, e é um dos momentos mais aguardados da quadra nazarena. A Imagem Peregrina usará o manto a partir de sexta-feira (06), para a primeira romaria, que é o traslado para Ananindeua e Marituba.

Como ocorre a preparação do manto?

A preparação para a confecção do manto começa assim que inicia o ano. O primeiro passo é a escolha do desenhista e da estilista que serão responsáveis por materializar o ícone, sempre em conjunto com o tema do Círio. Para 2023, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) escolheu como responsáveis pela criação a estilista Lelé Grello e o artista Odair Mindelo.

O pintor, desenhista e ilustrador Odair Mindelo já trabalhou em outros momentos com o Círio de Nazaré. Em 2016, ele foi o artista responsável pela arte do Cartaz do Círio, entre outros trabalhos e exposições ligados ao festejo religioso. O trabalho de Odair começou aos 15 anos de idade, quando realizou a primeira exposição, no Projeto “Boca-da-noite”, do Núcleo de Arte da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1996. De lá pra cá, o artista já participou de várias mostras individuais e coletivas no Pará e no exterior.

Em 2018, Odair começou a estudar sobre o manto do Círio e a elaborar uma proposta de desenho. “Naquele ano acabou não dando certo a participação, e este ano recebi o convite do coordenador Antônio Salame e adequei a proposta inicial para o tema, ‘Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho’. O manto vem muito elegante, com tons claros, ressaltando também detalhes da Basílica Santuário, que completa 100 anos do título basilical. Será um dos mantos mais bonitos que tivemos, foram anos de estudos e dedicação, um fator preponderante para o desenho final”, afirma Odair.

Ele educa o seu universo artístico nas observações do cotidiano, apropriando-se de objetos populares, mundo das coisas pouco consideradas e vários ícones amazônicos, tendo como referência a urbanidade e o meio ambiente. “Não tenho como dimensionar a emoção que é desenhar o manto de Nossa Senhora para o Círio, e tenho fé que vai agradar a todos”, finaliza emocionado.

Estilista

Na adolescência, durante a faculdade de Arquitetura, a estilista Lelé Grello decidiu investir no que antes era apenas um talento. “Foi quando eu comecei a estudar profundamente o assunto e então não parei mais. Hoje eu fico feliz em representar o Pará em diversos eventos lá fora, já fiz desfiles em Paris e em outras cidades consideradas os focos da moda”, explica.

Lelé já tem experiência com a confecção mando.Em 2004, ela foi a responsável pela produção do símbolo religioso. A estilista conta que tem uma forte conexão com Nossa Senhora e que recebeu o nome de Maria de Nazaré, como promessa da mãe. Ela recebeu o convite do casal coordenador, Antônio e Silvia Salame, em abril.

“Após a leitura da liturgia do tema do Círio deste ano, naturalmente veio a inspiração para iniciar a confecção, depois veio a segunda fase, a escolha dos materiais mais adequados. Iniciei a confecção em maio, com uma produção diária e constante entre bordados, escolha dos acessórios e os mínimos detalhes para um trabalho deslumbrante”, conta Lelé.

O que se sabe sobre o manto?

O manto não tem apenas a atribuição de cobrir a imagem da padroeira dos paraenses, várias exigências precisam ser cumpridas, como a ornamentação, que precisa estar de acordo com o tema do Círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam passar uma mensagem ao público. Além disso, ele também deve transmitir uma mensagem evangelizadora aos devotos, como todos os símbolos do Círio de Nazaré.

História

Um dos símbolos da procissão, a tradição do manto foi mantida desde que o caboclo Plácido encontrou a santinha às margens do igarapé Murucutu. Ao sair nas procissões, o manto da Virgem de Nazaré seguia um formato retangular e, nos anos seguintes, foi confeccionado pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que confeccionava os mantos com material doado por promesseiros, até sua morte em 1973.

Serviço: Missa de apresentação do Manto 2023

Data: 05/10 – quinta-feira

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Hora: a partir das 18h

*Kamila Murakami, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Cidades