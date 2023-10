Iluminação especial da Basílica de Nazaré e da Praça Santuário marca a abertura do Círio 2023

Foi dada a largada para o Círio 2023 na noite desta terça-feira (3), com a cerimônia de iluminação da Basílica Santuário de Nazaré e da Praça Santuário. Após a missa, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez o anúncio oficial de abertura da quadra nazarena, que conta com uma vasta programação.

O arcebispo destaca que o Círio 2023 vem com a missão de ser um círio missionário, uma festa de caminhada de fé. “ Não só a igreja como todos os fiéis estão com a missão de acolher os que vierem conhecer a nossa festa, mas também de peregrinar e propagar para mais pessoas a fé em Nossa Senhora. Nós queremos que todos os participantes se sintam missionários. A igreja está de portas abertas para acolher a todos“, pontua o arcebispo.

Uma outra característica do Círio deste ano apontada pelo arcebispo de Belém é sobre ser o Círio da vida, pois dia 8 de outubro é o dia do nascituro, a data celebra o direito à proteção da vida e saúde, à alimentação, ao respeito e um nascimento sadio. "Então, nós estamos consagrando essa semana com o Brasil inteirinho, a semana da vida para lutar contra o aborto, para defender a vida desde a sua geração no ventre materno. Por isso, esse ano será o Círio missionário, o Círio da vida", acrescenta.

O diretor da Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Antônio Salame, diz que se sente feliz ao iniciar as festividades do Círio de Nazaré 2023. "Louvamos a Deus que transcorra na santa paz todas as nossas romarias, que não tenhamos acidentes e que realmente tenhamos mais pessoas do que no ano passado. A nossa expectativa é que seja um Círio abençoado", deseja o diretor da festa.

A aposentada Deusa Oliveira e Silva, 66, participou pela primeira vez da celebração de abertura do Círio de Nazaré. Ela disse que saiu de casa com a intenção de participar da missa como forma de já estar no clima do Círio, mas não sabia que se tratava da abertura. Ela diz que o Círio em sua vida representa fé, gratidão e emoção. "É uma mistura de emoções e isso nós só temos aqui", pontua a devota de Nossa Senhora de Nazaré.

Show

Após as luzes acesas foi dado início ao show "É Claro que Ela Vem", com apresentações das cantoras Liah Soares, Elba Ramalho, Joana, Lucinha Bastos, Jamily Tavares e Karen Kaldani, com apresentação de Juliana Sinimbú.

A estudante universitária Vitória Paulino, 21, é paraense e esse ano resolveu viver mais de perto o Círio, pois ela nunca tinha participado dessa programação musical. "Esse ano resolvi aproveitar mais, pois muita gente acha que o Círio é apenas a procissão no sábado e domingo, mas não, tem muita programação durante vários dias e gosto muito desse clima", comemora a jovem.

O projeto tem apoio do Governo do Estado do Pará, Secretaria de Cultura do Estado, por meio da Lei Semear, e patrocínio da empresa Claro.

Premiação e Homenagens

Paralelo a programação musical na Praça Santuário, a diretoria da festa seguiu para a Casa de Plácido para premiar os vencedores do 29º Concurso de Redação do Círio e também homenagear as instituições e empresas patrocinadoras do Círio 2023.

A jovem Anna Christine Souza, 17 anos, do colégio Ideal, foi a primeira colocada no concurso. Ela diz que foi a primeira vez que participou e que se sentiu motivada pela professora de redação. "Eu fiquei muito nervosa, mas ela confiou em mim. Foi muito bom participar, mas eu não imaginava que iria ganhar", diz a jovem.