Avenida Nazaré vai se transformar em ‘palco’ para jovens do Projeto Vale Música Belém no Círio 2023

A capital paraense está se preparando para viver a emoção do Círio 2023, uma das maiores manifestações culturais do Brasil. E a Avenida Nazaré, por onde a procissão costuma passar, se transformará em um verdadeiro palco para aproximadamente 50 jovens músicos do Projeto Vale Música Belém, que se apresentarão na Casa Vale Música, que foi instalada na Casa da Linguagem, para a ocasião. A iniciativa visa presentear os promesseiros com cânticos marianos já conhecidos ao longo das duas principais romarias da festividade católica.

No sábado, 7, quando ocorre a Trasladação, o público poderá conferir no mesmo espaço a melodia do grupo de cordas, acompanhado de piano, que abalará os romeiros com “Lírio Mimoso”, de Euclides Farias. Já no domingo, 8, o Coral Infanto Juvenil Vale Música, irá trazer no repertório, dentre tantos singles, “Tempo Vivo”, de Diego Fernandes, e “Hallelujah”, de Leonard Cohen.

Renan Cardoso Lima, de 26 anos, é maestro da Orquestra Jovem Vale Música, e toca violino. Para ele, viver cada experiência do Círio de Nazaré, mesmo estando na iniciativa há 19 anos, traz uma experiência única.

"É sempre muito emocionante tocar nas procissões do Círio de Nazaré. A cidade se enche de pessoas com energia positiva, e é nesse momento que temos a oportunidade de compartilhar nosso talento como uma forma de gratidão. Saio sempre com a energia renovada", destacou.

Izabel Boulhosa, coordenadora administrativa do Projeto Vale Música em Belém, afirma ser difícil conter as lágrimas ao contemplar as apresentações. Ela disse que as emoções estão à flor da pele ao longo do mês de outubro.

"E quando a música se junta a essa equação, a intensidade se multiplica. Ouvir canções que são verdadeiras identidades do Círio de Nazaré, que nos transportam para memórias e recordações profundas, certamente intensifica a emoção. A participação do Vale Música complementa a experiência de vivenciar o Círio de maneira única e especial", acrescentou.

O Projeto Vale Música Belém é uma iniciativa da Fundação Amazônica de Música (FAM), patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.