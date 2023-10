Sarau da Fafá reúne famosos em Belém, antes do Círio de Nazaré; vídeo

O Sarau da cantora Fafá de Belém está reunindo nesta noite, 6, vários artistas que vieram para a Varanda de Nazaré, tmbém conhecida como “Varanda da Fafá”, para prestigiar o Círio de Nazaré. O jornalista e colunista Christian Emanoel também está no evento, que ocorre no Atrium Quinta das pedras, no bairro da Cidade Velha. Confira!

VEJA MAIS!

Em um vídeo publicado no perfil do jornalista Christian Emanoel, Arthur Espíndola e Jeff Moraes aparecem puxando o samba-enredo de “1975 – Festa do Círio de Nazaré”, junto com Dira Paes, Rafa kalimann, Lucio Mauro Filho, Nany People, entre outros artistas.

Os artistas se divertem e fazem uma grande roda, enquanto cantam. Confira o vídeo no Instagram: